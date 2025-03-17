Футбол
17 марта, 16:27

Смородская — об Умярове: «Карпин считает, что он не готов для сборной, и я тренера в этом поддерживаю»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о непопадании полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в заявку сборной России на мартовские матчи.

— Не кажется ли вам удивительным непопадание Наиля Умярова в заявку сборной на фоне последних выступлений футболиста?

— Валерий Георгиевич очень опытный тренер. Он прекрасно знает, кто ему нужен и для чего. Считаю абсолютно неправильным критиковать его за выбор. Карпин считает, что Умяров не готов для сборной, и я его в этом полностью поддерживаю», — сказала Смородская «СЭ».

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи вошел 31 футболист. 19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25-го числа — против Замбии.

(Дарик Агаларов)

Валерий Карпин
Наиль Умяров
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
  • анатолий еремин

    Ну конечно Кисляк (ничего не имею против парня попробывать стоит)заслужил приглашение в сборную,после четырех матчей в основе. Игроки Ростова ,находящееся в середине таблицы тоже достойны вызова в сборную, аж в количестве 4 человек Игроки Ахмата Крыльев Химок борющиеся за выживание ,в общем количестве 6 человек,а как же без них. А вот Умяров отлично проводящий весь сезон,причем прибавляющий от матча к матчу,вызова оказывается недостоин,Ну,ну. Изачем нам сборная из аутсайдеров лиги.

    18.03.2025

  • petrovich56

    Смородская по количеству сморозок догоняет уже нашего достопочтенного Митяйку Гу...

    18.03.2025

  • НВ

    СЭ, а почему вы все время спрашиваете у этой бабки о футболе? ведь есть очень много людей, знающих толк в футболе, условно - Дима Лоськов, Веретенников, Родионов. зачем мне-читателю вашей газеты мнение бабки, которая уволила мэтра Семина, которая не помнит как ее зовут?

    18.03.2025

  • ariston1954

    У старушенции прогрессирует заболевание.

    17.03.2025

  • Алкимо. 50 лет за Спартак!

    Так и хочется спросить голосом Галустяна: Кто ты, Олег?:grin:

    17.03.2025

  • Каспийский берег

    Мнение любвиобильной бабки важно для нас!

    17.03.2025

  • spartsmen

    Валера ей лично сказал?

    17.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Пожалейте кобылу !! Отпустите бабу на печку уже..

    17.03.2025

  • Alexey Bulatov

    Баба Оля- главный футбольный специалист! она хоть правила игры знает и какую роль на поле выполняет Умяров в Спартаке!?! Пенсионеры сидят на лавке и обсуждают "свои"похождения.

    17.03.2025

  • Горик Джанлукян

    Какой бред, Умяров сейчас лучший опорник лиги

    17.03.2025

  • Газ всему голова

    Боярского не трожь, каналья!!!

    17.03.2025

  • Дед Пихто

    И не надо ему туда, сборной по факту нет и играть ей все равно не с кем, так что пусть отдохнет лучше.

    17.03.2025

  • Den211

    нее, Умяров совершенно не готов для сборной! Поэтому совершенно правильно оставить его в Спартаке, чтоб он не занимался клоунадой в игрушках с карликами. С ними пусть Карпин играет. Сейчас опять 2 недели РПЛ коту под хвост, только-только команды хороший тур выдали и вот опять.

    17.03.2025

  • 1 JAMAL

    Вот накой пенсионерку дёргать, маразм проецировать?

    17.03.2025

  • петя

    Бабка, а не пойти ли тебе, на лавочку к пенсинеркам! Там тебя послушают!

    17.03.2025

  • Gordon

    Карпин может спать спокойно :) А вообще этот позор в виде едва ли не ежедневных комментариев Губерниева, Смородской и прочих салиховых с боярскими по ходу никогда не закончится...

    17.03.2025

  • dr.denasd

    серьёзная экспертиза подъехала :)

    17.03.2025

  • Shikinvm19@gmail.com

    Это кто такая?

    17.03.2025

