Смородская — об Умярове: «Карпин считает, что он не готов для сборной, и я тренера в этом поддерживаю»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о непопадании полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в заявку сборной России на мартовские матчи.

— Не кажется ли вам удивительным непопадание Наиля Умярова в заявку сборной на фоне последних выступлений футболиста?

— Валерий Георгиевич очень опытный тренер. Он прекрасно знает, кто ему нужен и для чего. Считаю абсолютно неправильным критиковать его за выбор. Карпин считает, что Умяров не готов для сборной, и я его в этом полностью поддерживаю», — сказала Смородская «СЭ».

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи вошел 31 футболист. 19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25-го числа — против Замбии.

(Дарик Агаларов)