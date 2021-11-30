Смородская о словах Рыбуса: «Это нормально! Каждый кулик свое болото хвалит»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на высказывание защитника железнодорожников Мацея Рыбуса о том, что сборная России является командой не самого высокого уровня.

«Я бы не стала обращать на это внимание. Это обычное дело, — сказала Смородская «СЭ». — Каждый кулик свое болото хвалит! Мы же сами занимаемся такими же вещами. Мы говорим, что способны пройти сборную Польши. Они говорят, что пройдут Россию. Все это совершенно нормально. Не вижу тут ничего такого».

24 марта сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыков отборочного турнира ЧМ-2022. Выигравшая команда в финале стыкового турнира сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.