«Смолов взял престижную девятку в «Сельте». Красота». Сборная России оценила выбор форварда

Twitter сборной России оценил выбор нападающего Федора Смолова игрового номера в «Сельте». Он будет играть за испанскую команду с цифрой «9» на спине. Форвард сегодня, 31 января, прошел медицинское обследование и подписал контракт.

— Смолов взял престижную девятку в «Сельте». Красота, — отмечается в сообщении.

29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.