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Смолов считает, что сборной России не стоит играть с медиалигой

Камила Абдурахманова
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Форвард «Краснодара» Федор Смолов выступил против идеи матча сборных России и Медиалиг.

«Я считаю, что это полный булщит. Это никак не должно соприкасаться с официальной сборной России по футболу. И вообще как-то упоминаться в одном предложении. Они должны заниматься своими делами, дай бог им здоровья, молодцы, кайфуют», — рассказал Смолов в своем подкасте.

В ноябре этого года сборная России провела два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре разгромила Бруней (11:0), а 19 ноября в Волгограде победила Сирию (4:0).

Федор Смолов
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