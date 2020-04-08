Смолов рассказал о беседе с Аспасом о незабитом им пенальти в матче с Россией на ЧМ-2018

Нападающий сборной России и «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о разговоре с испанским нападающим Яго Аспасом, не забившим пенальти в ворота России на ЧМ-2018.

— Я разговаривал с ним, — вспомнил Смолов. — Он сказал, что там другой менталитет, по-другому отнеслись к этому. Не было такого, что только один он виноват. Была атака на всю сборную, что она вылетела на ранней стадии от команды, которая не считалась фаворитом, хотя Испанию считали претендентом на победу в чемпионате мира. Аспас особо не парился, что именно он не забил 11-метровый.