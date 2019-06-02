Смолов о выбежавшей болельщице: "Форма у нее хорошая, и не только скорость"

1 июня. Мадрид. Прорыв женщины в купальнике на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Фото REUTERS

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал эпизод с выбежавшей болельщицей Кинси Волански на финале Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

– У нее хорошие кондиции, раз ее не удавалось так долго поймать, – сказал Смолов журналистам. – Физически она явно готова лучше, чем многие стюарды. Форма у нее хорошая, и речь не только о скорости. Причем у нее вторая половинка – наш соотечественник, который живет в Америке и, кажется, он – пранкер, и тоже раньше выбегал в свое время.

– Гордость испытываете? Что наш соотечественник?

– У меня встречный вопрос – а вы сами-то испытываете?

– А вообще вам как акция такая?

– Это лучше, чем если выбежит какой-то болельщик в нетрезвом виде, агрессивный.

– В инстаграме на нее подписались?

– Нет.

"Делайте сумасшедшие вещи!" Блондинка с финала Лиги чемпионов рвет Инстаграм