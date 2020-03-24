Форвард «Сельты» Федор Смолов в прямом эфире своего Instagram прокомментировал решение о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Этот чемпионат должен был впервые в истории пройти на 12 стадионах 12 городов 11 государств, в числе которых был Санкт-Петербург.

— Перенос Евро? Другого пути не было с этой пандемией. Ее нужно как-то пережить и перебороть. Чтобы ее искоренить, нельзя проводить такие массовые мероприятия, как Евро. Здравое решение. Чтобы все было в комфорте и люди могли потом насладиться чемпионатом Европы. А сегодня уже и Олимпиаду перенесли, — сказал Смолов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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