Смолов назвал самый плохой матч в своей карьере

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину на Youtube-канале «Красава» признался, что матч-открытие чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) является худшим в его карьере.

— Наверное, против Саудовской Аравии на чемпионате мира, — сказал Смолов. — Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе. Это надо было умудриться, чтобы тебя после такого матча поменяли! Самый крутой матч? Буду верить, что он впереди.

На ЧМ-2018 Смолов провел 5 матчей в составе сборной России и не отметился результативными действиями.