Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Смолов назвал самый плохой матч в своей карьере

19:41
Теги:

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину на Youtube-канале «Красава» признался, что матч-открытие чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) является худшим в его карьере.

— Наверное, против Саудовской Аравии на чемпионате мира, — сказал Смолов. — Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе. Это надо было умудриться, чтобы тебя после такого матча поменяли! Самый крутой матч? Буду верить, что он впереди.

На ЧМ-2018 Смолов провел 5 матчей в составе сборной России и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=XzzogpqQ1jM&t=482s

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир