Слуцкий: «Матч с Таиландом вряд ли будет легким для России. С Вьетнамом, наверное, будет полегче»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от сентябрьских матчей сборной России.

«Видел сборную Таиланда — они в одной отборочной группе с Китаем. Вряд ли это будет легкий матч для России. Не говорю, что она проиграет, но легкой прогулки не получится точно. Наверное, с Вьетнамом будет полегче», — сказал Слуцкий «СЭ».

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.