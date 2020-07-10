Слуцкий допускает, что принимал не лучшие кадровые решения в сборной России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил свой период работы со сборной России. Он рассказал, в чем у него были сложности.

«Меня очень удивляли бурные реакции на текущие неудачи, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — Например, когда мы проиграли сборной Франции. Я был очень удивлен, потому что мы провели неплохой матч и играли против одного из фаворитов. Я привык к тому, что контрольный матч — это подготовка к основным играм. Я был несколько не готов к таким эмоциям и оценкам со стороны прессы, которые последовали.

Сложно говорить о проблемах, которые были тогда. Были игроки, которые добыли путевку на Евро-2016, а потом вылетела основная тройка футболистов. Дзагоев и Денисов получили травмы, а Рома Широков был уже не в том состоянии, что раньше. Когда теряешь целую группу ключевых игроков, ты вынужден менять игроков.

Это сложно сделать в условиях жесткого форс-мажора, потому что это все происходило перед стартом Евро. Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моем распоряжении. Считаю, что на все были объективные причины».

Леонид Слуцкий был главным тренером сборной России с 2015 по 2016 год. Команда под его руководством пробилась в финальную стадию Евро-2016. На турнире россияне заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф.