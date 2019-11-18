Следит ли Черчесов за ситуацией в других отборочных группах Евро-2020? Отвечает сам тренер

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем отбора Евро-2020 против Сан-Марино заявил, что национальная команда уже не может повлиять на жеребьевку финального турнира.

— За остальными группами следите? Положение команд может повлиять на жеребьевку.

— От того, что мы будем следить, ничего не изменится. Мы могли на это повлиять, обыграв Бельгию. Сегодня ни на что не можем повлиять. Очки с Сан-Марино не будут иметь принципиального значения.

Кстати, мы заметили одну вещь.Чехи попали на Евро, мы их обыграли — 5:1. И турки, и шведы, с которыми играли в Лиге наций, стали участниками Евро. Значит, мы играли с хорошими командами.

— Вы упоминали на одной из последних пресс-конференций, что ваш контракт составлен таким образом, что заканчивается за несколько месяцев до перенесенного на ноябрь-декабрь ЧМ-2022 в Катаре. Что с этим делать? Продлевать на полгода?

— Я небольшой любитель этих разговоров. Был вопрос — я ответил, мой президент тоже ответил. Не думаю, что это какая-то большая проблема, которую надо обсуждать.

— Будет ли частью вашей установки играть на Дзюбу, или футболисты сделают это и сами, без ваших дополнительных указаний?

— Честно говоря, мы об этом не думаем. Мы думаем о командной игре. А когда она есть, бывают и индивидуальные бонусы. Думаю, это отходит на второй план. На этот вопрос Зобнин лучше ответит.

Сборная России досрочно оформила путевку на Евро-2020 после матча с Кипром (5:0). (Игорь Рабинер)

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