Следит ли Черчесов за ситуацией в других отборочных группах Евро-2020? Отвечает сам специалист

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Сан-Марино в отборе на Евро-2020 отметил, что не следит за ситуацией в других отборочных группах.

— За остальными группами следите? Положение команд может повлиять на жеребьевку.

— От того, что мы будем следить, ничего не изменится. Мы могли на это повлиять, обыграв Бельгию. Сегодня ни на что не можем повлиять. Очки с Сан-Марино не будут иметь принципиального значения.

Кстати, мы заметили одну вещь.Чехи попали на Евро, мы их обыграли — 5:1. И турки, и шведы, с которыми играли в Лиге наций, стали участниками Евро. Значит, мы играли с хорошими командами.

— Вы упоминали на одной из последних пресс-конференций, что ваш контракт составлен таким образом, что заканчивается за несколько месяцев до перенесенного на ноябрь-декабрь ЧМ-2022 в Катаре. Что с этим делать? Продлевать на полгода?

— Я небольшой любитель этих разговоров. Был вопрос — я ответил, мой президент тоже ответил. Не думаю, что это какая-то большая проблема, которую надо обсуждать.

— Будет ли частью вашей установки играть на Дзюбу, или футболисты сделают это и сами, без ваших дополнительных указаний?

— Честно говоря, мы об этом не думаем. Мы думаем о командной игре. А когда она есть, бывают и индивидуальные бонусы. Думаю, это отходит на второй план. На этот вопрос Зобнин лучше ответит.

Сборная России оформила путевку на Евро-2020 после отборочного матча с Кипром, а позже уступила Бельгии 1:4. (Игорь Рабинер)