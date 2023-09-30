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Сегодня, 10:00

Скопинцев поделился эмоциями от игры за сборную России на сентябрьском сборе

Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьский сбор национальной команды.

«Это было неожиданно. Я очень долгое время ждал, когда увижу свою фамилию в списках. Уже потерял надежду, потому что бывали моменты, когда я находился в отличной форме, приносил хорошие результаты, но меня все равно не вызывали. Сейчас тоже был вполне хороший период. Я думал, как обычно, поеду на три дня в Воронеж отдыхать. Но тут увидел свою фамилию. Был очень счастлив и горд, что переломил ситуацию, и тренер обратил на меня внимание», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

28 сентября в РФС подтвердили, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-skopintsev-vy-zov-v-sbornuyu-by-l-neozhidanny-m-ya-uzhe-poteryal-nadezhdu/
Дмитрий Скопинцев
Сборная России по футболу
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