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Сколько мандаринов ты уже съел? Важный вопрос от Джикии

12:35
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Twitter сборной России опубликовал пост, посвященный защитнику команды Георгию Джикии.

— Джикия желает всем новогоднего настроения, — говорится в сообщении. — Но у Георгия важный вопрос. Сколько мандаринов ты уже съел?

26-летний футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах. За сборную России он в общей сложности провел 23 матча (один гол, одна результативная передача).

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