Скаут: «Если в стране нет голкипера сильнее Гильерме, то это очень печально»

Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» предположил, почему сборная России в матче отборочного турнира с Бельгией (1:4) не смогла сыграть качественно ни в обороне, ни в атаке.

— Потому что каждый бельгийский игрок намного сильнее российского, как в целом, так и в частностях, — отметил Кучеров. — Вратарь в сборной России, на мой взгляд, под большим вопросом. Если в стране нет голкипера с российским паспортом сильнее Гильерме, то это очень печально.

Идем дальше. Защитник Боята работал один в один по Дзюбе, и выиграл эту дуэль. Полузащита и атака у Бельгии техничнее, быстрее, лучше подстраивается под партнеров. Плюс когда у тебя есть такой как Лукаку, способный прикрыть корпусом, продавить, отдать или забить сам, то это просто нечто, это огромный перевес в качестве.

С другой стороны, мы можем не говорить и глобально. Российские футболисты принесли в сборную уровень, который мы видим этой осенью в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Они просто показали то, что показывают в еврокубках — в этом плане не произошло ничего необычного. Они проигрывают в составе ЦСКА, «Зенита» и «Локо» в Европе, почему в сборной должно быть принципиально иначе?

«Гильерме играет неуверенно. Два из четырех голов — его»