Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»

Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии соответствовал уровню соперника.

— Джикия. Он боец, у парня характер победителя, — отметил Кучерова. — В чужой штрафной ищет мяч, поэтому и на добивании играет хорошо.

— Ваша оценка действий Алексея Миранчука?

— Техничный, умный футболист, который играет на второй передаче. Более высокую не применяет, действует в одном темпе, то есть медленно. Все на уровне чемпионата России, а в матчах такого уровня, как с Бельгией, одной из лучших команд мира, я не увидел готовности и желания включиться на нечто большее, показать свой максимум. Игрок должен брать на себя инициативу, создавать моменты — от него опасность должна исходить. Мы ждем-ждем от Алексея, но видим очень мало.

— С чем связываете то, что он не переключается на более высокую передачу?

— У меня только догадки. Возможно, с ментальным уровнем футболиста, возможно, с той средой, в которой тренируется и играет. С тем сопротивлением, с которым он сталкивается, какие требования предъявляет себе.

«Гильерме играет неуверенно. Два из четырех голов — его»