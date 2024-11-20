Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:20

Сирийский защитник Фака считает, что сборная России была бы фаворитом ЧМ-2026

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной Сирии и шведского клуба АИК Ахмад Фака высоко оценил уровень национальной команды России после товарищеского матча (4:0).

«Матч со сборной России получился тяжелым. Конечно, мы хотели выиграть, но иногда не получается достичь результата. Кого я могу выделить в составе сборной России? Я ни одного игрока не знаю, кроме Миранчука. Это футболист уровня европейских топ-клубов. Были бы шансы у сборной России выиграть чемпионат мира в Америке? Я думаю, что да — ваша сборная могла бы выиграть турнир», — цитирует Факу «РБ Спорт».

В 2024 году россияне не потерпели поражения ни в одном из товарищеских матчей и не пропустили ни одного гола. Ранее сборной России удалось разгромить Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Читайте также
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
В Калмыкии девочка попала в больницу с травмами после нападения домашнего кота
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Рапопорт назвал Сирию нормальным соперником для сборной России
Семин: «От товарищеских матчей сборной России есть польза»
Глушаков — о сборной России: «Все хорошо, только один минус — мы не участвуем в международных турнирах»
В Уругвае сообщили о договоренности по товарищескому матчу с Россией в 2025 году
Волгоград заслуживает РПЛ. Найдите «Ротору» сильного руководителя!
Осипенко: «Не сказал бы, что все было так просто в матче с Сирией»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости