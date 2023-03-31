Симонян оценил результаты сборной в товарищеских матчах с Ираном и Ираком

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал итоги последних товарищеских матчей сборной России.

«Главное, что есть спарринг-партнеры, что сборная продолжает жить, играть. Что касается Ирана, то это не случайный соперник, участник чемпионата мира. Поэтому результаты в принципе нормальные, а формирование команды – это уже компетенция тренера. Я считаю, что не этично говорить, кому и на какой позиции играть.

Валерий Карпин достаточно опытный тренер, он сам прекрасно разберется, какие сильные и слабые стороны есть», – цитирует Симоняна ТАСС.

23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1). 26 марта команда Карпина обыграла в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).