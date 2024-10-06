Сильянов — о сборной: «Сами думали, что сбор отменят»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос «СЭ» об октябрьском сборе национальной команды.

«Объяснил ли Карпин, зачем сборной собираться, если нет соперника? В Новогорске объяснят, наверное. Пока не разговаривали. Сами думали, что сбор отменят. Завтра все в сборной скажут. Пока нам только расписание скинули», — сказал Сильянов «СЭ».

Сборная России проведет октябрьский сбор на базе в Новогорске. В РФС заявили, что по-прежнему ждут ответа от сборной Пакистана, которая отказалась от игры с Россией из-за юридических сложностей.