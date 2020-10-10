Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Силы есть». Дзюба — о своем физическом состоянии

13:52
Теги:

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что находится в хорошей форме и не испытывает никаких проблем с кондициями.

— Спасибо за беспокойство о моем состоянии. Это было гениальное решение Черчесова — дать мне тайм сыграть. Силы есть. Сколько надо — столько будем играть. Силы и здоровье позволяют. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 1224
Все опросы
Как закончится матч Лиги наций Россия — Турция?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир