«Силы есть». Дзюба — о своем физическом состоянии
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что находится в хорошей форме и не испытывает никаких проблем с кондициями.
— Спасибо за беспокойство о моем состоянии. Это было гениальное решение Черчесова — дать мне тайм сыграть. Силы есть. Сколько надо — столько будем играть. Силы и здоровье позволяют. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.