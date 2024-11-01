Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:37

Силкин считает, что игра с резервным составом Брунея станет унижением для сборной России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о товарищеском матче сборной России с командой Брунея.

«Надо себя в первую очередь уважать! Не надо даже ждать этот Бруней. Если они еще и не первый состав привезут, то это смеху подобно! Это все равно что с улицы ребят набрать и сказать играть со сборной России. Мы себя этим унижаем. Понятно, что сейчас многие страны идут на поводу не у своего разума, а ими управляют. Потом будет много желающих с нами играть, но сейчас надо себя уважать.

Нас сейчас подставляют эти федерации Пакистана, Брунея и так далее. Какое они вообще место в рейтинге ФИФА занимают? Непонятно. Еще и со вторым составом играть. Это смех!» — цитирует Силкина Legalbet.

Ранее «СЭ» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата. Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

Национальная команда России сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября. Стартовый свисток — в 19:00. Встреча будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Сборная России по футболу
Читайте также
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Александр Мостовой — о матче против Брунея: «Это даже не позор, это что-то хуже»
Боярский — о матче России с Брунеем: «С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике»
В сборной Брунея рассказали, какая команда приедет на матч с Россией
Агент Тюкавина: «Костя готов даже против команд Медиалиги играть»
Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой
Бруней привезет в Россию вторую команду. Кажется, это даже хуже, чем сбор без матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Мостовой — о матче против Брунея: «Это даже не позор, это что-то хуже»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости