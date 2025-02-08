Силкин поделился мнением о возможном товарищеском матче сборной России и Турции

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном товарищеском матче сборной Турции и сборной России по футболу.

«Если будет игра в Турции, то нашей сборной будет там тяжело, потому что болеют очень здорово. Но если этот матч действительно состоится, то это будет шаг вперед для нас. Это уже серьезный соперник из Европы», — сказал Силкин Vprognoze.ru.

Президент РФС Александр Дюков не исключил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Турции. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.