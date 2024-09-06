Силкин о победе сборной России над Вьетнамом: «Я вообще не понял, что это было. Ни скоростей, ни борьбы»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал товарищеский матч сборной России против Вьетнама (3:0)

«Выиграли и выиграли — я вообще не понял, что это было. По таким матчам выводов делать точно не нужно. Ни скоростей, ни борьбы — мы ничего такого не увидели. Не понимаю, зачем столько лететь, чтобы сыграть непонятно как и ради чего», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В субботу, 7 сентября сборная России должна сыграть еще один товарищеский матч в Ханое (Вьетнам). Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Таиланда. Начало встречи запланировано на 16.00 (мск).