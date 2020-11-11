Шунин рассказал о конкуренции с Сафоновым в сборной России

Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал об отношениях с другим вратарем национальной команды Матвеем Сафоновым.

«Я Матвея вообще до того, как его вызвали в сборную, не знал, мы с ним никогда не общались, не виделись, не встречались, — сказал Шунин в интервью программе «КраСава» на Youtube. — В сборной так вышло, что я прихожу, уж не помню, на обед или завтра, он сел с Газинским, а тот сидит с нами за столом. Мы сидели рядом с ним, сразу начали общаться, сразу много общих тем нашли вратарских.

Он очень много спрашивал о каких-то ситуациях, как себя вести в коллективе, и мы много говорили о вратарских моментах, о пропущенных голах, об играх, когда ты ошибаешься. У меня было ощущение, как будто я его уже знаю сто лет, и он меня, и на протяжении всего оставшегося времени в сборной, мы постоянно общались».

Завтра сборная России сыграет товарищеский матч с командой Молдавии. Затем российская команда сыграет в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).