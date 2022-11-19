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Сегодня, 03:34

Шунину понравилась атмосфера в Таджикистане

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной России Антон Шунин в интервью «Известиям» прокомментировал ничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

— Как вам атмосфера в Душанбе?

— Атмосфера — супер! Очень гостеприимный город. Болельщики практически полностью забили стадион еще до того момента, когда мы приехали, и очень активно поддерживали свою команду. Приятно играть в такой атмосфере.

— Насколько сборная Киргизии, которую вы обыграли со счетом 2:1 в сентябре, и сборная Таджикистана оказали сильное сопротивление? Сложно играть против таких соперников?

— Ну, как видите, счетов разгромных нет. А с Таджикистаном мы и вовсе голов не увидели. Так что каждый матч непростой.

— Отсутствие голов и итоговый ничейный результат можно списать на то, что состав сборной России был смешанный, экспериментальный?

— Да нельзя ни на что списывать. Надо выходить и выигрывать каждый матч.

Источник: https://iz.ru/1427574/aleksei-fomin/vsiu-zhizn-pashu-i-mne-za-eto-vozdaetsia
Антон Шунин
Футбол
Сборная России по футболу
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