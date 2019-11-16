Шунин поддержал Гильерме после матча Россия — Бельгия
22:26
Голкипер сборной России Гильерме заявил, что после четырех пропущенных мячей в матче отбора Евро-2020 против Бельгии (1:4) его сразу же поддержали партнеры по команде, в частности, вратарь Антон Шунин.
— Шунин поддержал меня, — сказал Гильерме в эфире телеканала «Матч Премьер». — Конечно, четыре гола пропускать неприятно. Антон сказал несколько слов поддержки.
После игры сложно говорить о том, что произошло. Хочу сейчас посмотреть моменты. Наверное, первый гол был сложнее всего. Я не видел момент удара и соперник хорошо попал в ближний угол.
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