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Шунин о Кафанове: «Разбираются в футболе все, но становятся лучшими единицы»

Шунин выделил работу тренера вратарей сборной России
Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
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Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал, как проходит мартовский сбор команды.

— Сбор проходит хорошо. Собрались, тренировки. Все как всегда. Приятно вернуться.

Кафанов уникальный? Разбираются в футболе все, но становятся лучшими — единицы. Он вдается в тонкие детали, которые помогают становиться лучше

Встречался с Кафановым в первый раз, уже работали, постоянно общаемся, часто пересекаемся на сборах. В принципе, понимал требования и понимал то, что от меня требовали. Есть отличия, у каждого свой почерк, свои особенности, — заявил Шунин.

Сборная России 24 марта должна была сыграть в Москве с командой Польши в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2022, но Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

Сбор национальной команды пройдет с 21 по 27 марта в Москве. На нем команда проведет пять тренировок.

Антон Шунин
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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