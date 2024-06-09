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Сегодня, 14:55

Шпилевский — о матче Россия-Белоруссия: «Печально даже обсуждать»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Белоруссии в товарищеском матче против России (0:4).

«Как белорусу мне было обидно и больно смотреть. К сожалению, печально даже обсуждать. На голову или две головы сборная России была сильнее во всех планах: тактически, технически и физически. Валерий Карпин и его тренерский штаб — молодцы! Видно, что команда бьется за него, атмосфера классная. Заслуженно выиграли. Главное, чтобы сборная России получала практику с топ-командами и могла тестировать свой уровень», — сказал Шпилевский «СЭ».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина также разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Алексей Шпилевский
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