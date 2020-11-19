Шнуров написал стих о разгроме России в Сербии: «Наш футбол стал сексуальным спортом!»

Музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал стих про матч Лиги наций между сборными Сербии и России. Известный исполнитель отреагировал на четыре пропущенных в первом тайме мяча российской командой.

По традиции, в произведении Шнурова, опубликованном в Instagram, много нецензурной и оскорбительной лексики. И снова вспомнил про ситуацию с интимным видео Артема Дзюбы (капитан пропустил этот сбор).

Среди строчек есть такие: «Наш футбол стал сексуальным спортом! Это, несомненно, хорошо».

Также певец написал: «Не пишу уже, чего же боле? Все понятно, и кого ты не спроси. Эротический подтекст в футболе. Общим местом стал на матушке Руси».