Широков заявил, что его не удивила игра сборной Ирака в матче с Россией

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что его не удивила игра Ирака в первом тайме товарищеского матча против россиян.

— Удивила ли вас сборная Ирака?

— Не думаю, что она удивила, — передает слова Широкова корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев. — Плюс-минус этого я и ожидал. Ирак недавно выиграл Кубок Персидского залива. Соперник приехал не отсиживаться в обороне. Для многих удивительно, что Ирак умеет играть в футбол, но я примерно этого ожидал.

— Что можете сказать об игре сборной России в атаке в первом тайме?

— Пиняев пытается что-то создать, за счет скорости проникает, выглядит достаточно неплохо, но нужно доводить последний пас до партнеров, чтобы были опасные моменты. Либо, чтобы удары не блокировали.

— Пиняев — самый молодой, но самый активный игрок...

— Самый молодой и должен этим заниматься. У него много энергии, хорошая скорость. Кому, если не ему (смеется).