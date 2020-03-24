Широков советует всем сидеть дома

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков призвал болельщиков сидеть дома. Видео опубликовано в Twitter национальной команды. Это связано с пандемией коронавируса.

-Дома сидите, пожалуйста, — сказал на видео бывший футболист.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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