Широков советует всем сидеть дома
19:54
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков призвал болельщиков сидеть дома. Видео опубликовано в Twitter национальной команды. Это связано с пандемией коронавируса.
Роман Широков рекомендует: дома сидите. Пожалуйста.— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2020
? @MatchTV pic.twitter.com/3wUfceLN8D
-Дома сидите, пожалуйста, — сказал на видео бывший футболист.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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