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Широков советует всем сидеть дома

19:54
Роман Широков. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Роман Широков. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков призвал болельщиков сидеть дома. Видео опубликовано в Twitter национальной команды. Это связано с пандемией коронавируса.

-Дома сидите, пожалуйста, — сказал на видео бывший футболист.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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