Широков прокомментировал интервью Черчесова

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

— Как вам интервью Черчесова?

— Я не смотрел, только слышал про это. Он высказал свое мнение. Кому-то нравится, кому-то нет. Он раньше разве иначе отвечал. У меня сейчас вообще «Торпедо» на повестке.

— Вы все же туда отправляетесь?

— Пока не знаю. Может быть, не успею, хочу на большой матч попасть!

— У вас хорошее настроение. Видимо, не все так страшно.

— Да просто солнышко на улице. (Севастиан Терлецкий)