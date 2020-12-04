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Широков прокомментировал интервью Черчесова

16:14
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

— Как вам интервью Черчесова?

— Я не смотрел, только слышал про это. Он высказал свое мнение. Кому-то нравится, кому-то нет. Он раньше разве иначе отвечал. У меня сейчас вообще «Торпедо» на повестке.

— Вы все же туда отправляетесь?

— Пока не знаю. Может быть, не успею, хочу на большой матч попасть!

— У вас хорошее настроение. Видимо, не все так страшно.

— Да просто солнышко на улице. (Севастиан Терлецкий)

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