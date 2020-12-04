Широков прокомментировал интервью Черчесова
16:14
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
— Как вам интервью Черчесова?
— Я не смотрел, только слышал про это. Он высказал свое мнение. Кому-то нравится, кому-то нет. Он раньше разве иначе отвечал. У меня сейчас вообще «Торпедо» на повестке.
— Вы все же туда отправляетесь?
— Пока не знаю. Может быть, не успею, хочу на большой матч попасть!
— У вас хорошее настроение. Видимо, не все так страшно.
— Да просто солнышко на улице. (Севастиан Терлецкий)
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