Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал «СЭ» возможное назначение Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России.

«Не думаю, что он что-то может. Он и с клубами ничего не добивался, какая ему сборная? «Тотенхэм»? Это ни о чем не говорит. Он может тренировать кого хочет. Результата у него нигде не было. Я в эту кандидатуру вообще не верю. Я за иностранца в сборной, но не за Виллаш-Боаша. Нужен более молодой тренер», — сказал Широков «СЭ».

В конце июня об этом сообщил «РБ-Спорт», а в интервью «СЭ» португалец отметил, что у него хорошие отношения с главой РФС Александром Дюковым.

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он покинул в феврале 2021-го.