Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широковпрокомментировал поражение сборной России от Словакии в рамках 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира.

«Вчера мы играли слишком медленно, чтобы вскрывать оборону Словакии. Этих скоростей мало. Понятно, что команда при Черчесове не прогрессирует. При этом, он дает стабильный результат. В первую корзину Лиги наций мы и не стремимся. Тренер говорит, что в первой корзине очень сильные соперники, там будут поражения. В этом плане разгром от Сербии ничего не изменил. Если у нас главный тренер не хочет играть с сильнейшими, то что команде там делать? Я тоже думаю, что лучше играть с топовыми соперниками. Мы стремимся к результату здесь и сейчас, на перспективу у нас никто никогда не думал. Когда я играл, мы обыгрывали Словакию на выезде. Губочан и Куцка при мне еще играли, а мы их победить не можем», — сказал Широков «СЭ».

Также Широков считает, что это поражение никак не повлияло на шансы сборной России выйти из группы.

«Ничего не изменилось. Если бы мы выиграли, то шансы увеличились. Сейчас все остались при своих. По играм, которые показывают наши соперники, мы вполне можем рассчитывать на первое место. Хорваты не показывают чего-то сверхъестественного, мы спокойно можем с ними играть. Не вижу никаких проблем. Надо проанализировать и забыть», — сказал Широков «СЭ».

После поражения от Словакии, сборная России с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.

(Владимир Пушкарев)