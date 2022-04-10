Широков назвал отличной идею проведения товарищеского матча сборных России и Ирана

Экс-футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил идею проведения товарищеского матча сборной России с Ираном.

«Какая разница, с кем играть? Мне кажется, сейчас нам не до выбора соперника. Если есть с кем провести матч, то почему бы и нет. Тем более Иран вышел на чемпионат мира. Не имеет большое значение для нас, из какой федерации страна. Если проведут такой товарищеский матч, то отлично», — сказал Широков «СЭ».

Сборные России и Ирана планируют провести товарищеский матч 2 июня, по данным источника в федерации футбола Ирана. Место встречи пока неизвестно, поскольку команды обязаны получить разрешение ФИФА на такой матч.