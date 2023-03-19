Шикунов объяснил, зачем Карпин вызвал в сборную Головина и Миранчука

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов объяснил вызов Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России.

«Даже самым проверенным футболистам нужно периодически приезжать в сборную. Поговорить с главным тренером, обновить контакт с партнерами. Важно также, чтобы не забывались и игровые взаимосвязи. Головин и Миранчук — лидеры нашей сборной, именно эти ребята определяют ее действия в середине поля. Чтобы они не выпадали из игры, им надо обязательно бывать в расположении национальной команды», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

В марте сборная России проведет два товарищеских матчах — с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта). Сборы национальной команды пройдут с 19 по 27 марта.