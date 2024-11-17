Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:21

Шестеро футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сборная России в составе 23 игроков выехала из Краснодара в Волгоград на товарищеский матч с Сирией, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что шестеро футболистов покинули расположение национальной команды. В заключительном матче этого года не сыграют Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов (трое — «Краснодар»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба — ЦСКА) и Федор Чалов (ПАОК, Греция).

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов. Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», — заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19-го числа на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://rfs.ru/news/221594
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Шольца
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Футболисты сборной Брунея после поражения от России пошли в стрип-клуб и бар
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Вратарь сборной Сирии Сарраф отреагировал на отсутствие семи игроков старта
Онопко об игре с Брунеем: «Это незабываемо. В Краснодаре прекрасная атмосфера, нас здесь ждали»
Вратарь сборной Сирии Сарраф: «Партнеры спрашивали: «Всегда ли в России так холодно?»
Давыдов: «Хотел бы посмотреть матч сборных России и Медиалиги»
Футболист из сборной Брунея признался, что хотел бы остаться в России и играть за «Краснодар»
Футболисты сборной Брунея регулярно ходят развлекаться после выездных матчей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Арсен Адамов признался, что не знал о существовании сборной Брунея

Онопко об игре с Брунеем: «Это незабываемо. В Краснодаре прекрасная атмосфера, нас здесь ждали»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости