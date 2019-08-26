Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» пояснил, почему нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, являющийся лучшим бомбрадиром РПЛ с 6 голами в 7 матчах, не вызван в сборную России.

— Может быть, следовало дать шанс сейчас лучшем бомбардиру чемпионата России Александру Соболеву?

— Да, парень производит приятное впечатление. Но определение состава — прерогатива тренерского штаба. Хорошо, что Соболев так стартовал в этом сезоне — результативность действительно пока высокая. 6 мячей — это достойно. Но с другой стороны, семь туров, видимо, недостаточный срок для выводов. Тренерский штаб сборной, думаю, уже обратил внимание на форварда «Крыльев». Но чтобы получить вызов в национальную команду Соболеву еще нужно обрести стабильность. У него все впереди. Если продолжит забивать в таком графике, то его обязательно пригласят. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Валерия Газзаева здесь

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