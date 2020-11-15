Шенол Гюнеш о матче с Россией: «В первые 10 минут Турции просто не было видно на поле»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш после победы над Россией в матче Лиги наций (3:2) заявил, что был недоволен началом игры в исполнении своей команды.

— Это моя первая победа в 2020 году в сборной. Переживали очень непростой период, — цитирует тренера Fanatik. — Нам пришлось столкнуться со многими трудностями в этом матче. В первые 10 минут нас просто не было видно на поле. Но потом мы собрались и стали единым целым. И действовали лучше на протяжении всей оставшейся встречи.