Сегодня, 18:21

«Шанхай Дрэгонс» опубликовал шуточный состав сборной России по футболу на матч с Перу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» пошутила о составе сборной России по футболу на BetBoom товарищеский матч с Перу.

«Шанхай Дракон разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?» — говорится в посте в Telegram-канале хоккейного клуба.

Сборная России сыграет с Перу 12 ноября. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

