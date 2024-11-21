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Шалимов заявил, что у болельщиков сохраняется интерес к сборной России

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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матчах сборной России в условиях изоляции от международных соревнований. Он заявил, что интерес к национальной команде у болельщиков сохраняется.

«На мой взгляд, этот год сборной показал еще раз, что в нынешней ситуации надо играть у себя дома, давать праздник своим болельщикам — интерес к команде сохраняется, несмотря на международный бан. Видимо, изменился и болельщик, потому что на матч люди идут, как на концерт — необязательно, чтобы было соперничество, классный футбол. Главное — чтобы было весело до и после матча, были концерт и танцы с конкурсами, обязательно раздача автографов и много голов. Песня до игры, песня после игры, всем нескучно», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Сборная России в этом году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Сборная России по футболу
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