Шалимов считает, что Россия сыграла против Брунея вторым составом

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал товарищеский матч сборной России против Брунея (11:0).

«Думаю, что этот состав — на Бруней — можно назвать вторым, первый выйдет на Сирию, которая соперник более серьезный — в конце первой сотни рейтинга ФИФА. Те, кто не играл в Краснодаре, сыграет с Сирией, плюс те, кто сыграл мало», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Победа стала крупнейшей в истории национальной команды. 19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде встретится со сборной Сирии.