Юран: «Интерес к сборной России у меня никогда не пропадет»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящих матчах сборной России.

«Конечно, я буду смотреть игры сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, причем с большим удовольствием. Не понимаю, почему у кого-то пропал интерес к играм нашей сборной. Привлекаются молодые ребята, будем смотреть, как они проявят себя на уровне национальной команды. Это наша сборная страны, она у нас одна. Будем радоваться за мальчишек, которых впервые вызвали в сборную. Интерес к сборной у меня никогда не пропадет», — цитирует российского специалиста «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеские встречи против Таджикистана (17 ноября, 18.00 мск) и Узбекистана (20 ноября, 15.00 мск). В своем последнем матче, 24 сентября, подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1).