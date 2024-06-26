Ташуев: «Сборная России при Карпине выглядит боеспособной командой»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировала информацию о продлении контракта РФС с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Сборная России радует своими результатами в последних играх, показывая при этом атакующий футбол. Игроки приезжают туда с желанием и выкладываются на 100 процентов. Сборная России при Карпине выглядит боеспособной командой», — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний Валерий Карпин продлил соглашениесо сборной России. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу главного тренера в сборной и «Ростове».