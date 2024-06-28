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Ташуев — о продлении контракта с Карпиным: «Это нормальное решение в текущей ситуации»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в комментарии «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС).

В пятницу, 28 июня РФС объявил о том, что Карпин продолжит работу главным тренером сборной России до июля 2028 года.

«Я думаю, что эти четыре года будут разбиты на части. Если сборную допустят к международным соревнованиям, то, скорее всего, Карпин уйдет из «Ростова» и будет полностью сконцентрирован на работе в сборной России. Думаю, что в таком случае совмещение невозможно. Это нормальное решение в текущей ситуации», — сказал Ташуев «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Сергей Ташуев
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