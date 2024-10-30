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Сегодня, 12:15

Степашин: «Я бы Глушенкова больше в сборную не вызывал»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» поделился мнением о том, следует ли приглашать в национальную команду атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

— Нет опасений, что у футболистов будет снижаться мотивация выступлений за сборную?

— К сожалению, такое иногда ощущается. Можно говорить о патриотизме, о стране, но факт остается фактом. Правда, я так и не понял, что хотела сделать сборная в последние две недели. Раньше же проводились матчи: сборная против команды легионеров или первая сборная против молодежки. Можно же провести матч с «Зенитом» или «Динамо». Почему нет? Надеюсь, когда-нибудь эта изоляция закончится. Футболисты-то тут при чем?

— А вы бы вызвали Глушенкова в сборную после того, как он сказал, что ему лучше потренироваться с зенитовскими бразильцами, чем ехать со сборной играть во Вьетнам?

— Нет.

— Возмутили его слова?

— Нет. Просто, если человек не хочет играть в главной команде своей страны, зачем его звать? Не хочет — не надо! Бог с тобой, найдем других. Приехал же Головин из Монако? Приехал. А он посильнее Глушенкова вообще-то.

В летнее трансферное окно 25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива». С того момента он провел 10 матчей за сине-бело-голубых, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
Сергей Степашин
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