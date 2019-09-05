Сергей Прядкин: «Вряд ли сборная России будет играть в Глазго от обороны»

Президент РПЛ Сергей Прядкин, прибывший в Глазго в составе делегации сборной России, поделился ожиданиями на отборочный матч Евро-2020 с командой Шотландии.

— Проходных матчей вообще не бывает. Тем более, Шотландия — одна из самый сильных команд нашей отборочной группы, очень хорошо играет у себя дома, — сказал Прядкин журналистам. — Думаю, шотландцы сделают все, чтобы хорошо выступить на глазах у своих болельщиков. Но и наши отдадут все, чтобы на этом стадионе не уступить и добиться наилучшего результата. Я думаю, что игра будет интересная и очень трудной для нашей сборной.

— Тем более, есть определенные проблемы с составом. Нет Миранчука...

— И не только в сборной проблемы с составом. График сейчас напряженный, от травм никто не застрахован. Пример — «Краснодар». Взяли квалифицированных ребят — оп, травма. «Зенит» взял дорогого игрока — тоже получил травму. Но незаменимых людей не бывает. Есть трудности, но тренерский штаб у нас работает достаточно давно, всех знает, у каждого из них есть план в голове. Игра будет трудной, но я уверен, что наши игроки справятся и выступят достойно.

— Есть понимание, какой футбол мы увидим завтра у нашей сборной?

— Я не думаю, что мы будем играть только обороняясь. Как и шотландцам, нам нужны три очка. Мне некорректно высказываться о тактике на матч. Но я уверен, что мы должны выглядеть достойно. Вы же видите: у нас опытные игроки, отличное сочетание молодых со зрелыми. Мы — точно команда не для битья. Мы в курсе, что в команде очень хорошая, позитивная обстановка, настрой боевой. (Александр Рогулев)