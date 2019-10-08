Сергей Петров: «В «Краснодаре» просили играть аккуратнее. Но как беречься в сборной?»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал об эпидемии травм в клубе и подготовке национальной команды к отборочному матчу Евро-2020 с шотландцами.

— Все говорят, что атмосфера в сборной особенная. Если она особенная, то в чем именно?

— Хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Всегда приятно сюда приезжать, всегда это мотивирует.

— А на бытовом уровне? Можно сравнить с базой «Краснодара»?

— Здесь всегда все на высшем уровне. А сравнивать я, конечно, это делать не буду.

— Что для вас «Лужники»?

— Я же вообще в первый раз там буду находиться. Наверное, только с «Крыльями» приезжал туда играть еще до реконструкции. Но теперь это совершенно другой стадион, главная футбольная арена страны. Уже читал, что продано 45 тысяч билетов. Но мы рассчитываем на полный стадион, который будет поддерживать сборную.

— Соболева как-то подкалываете? Как он влился в команду? Говорят, им и «Арсенал» интересуется, и «МЮ».

— Нет, не подкалываем. Он — скромный парень, конкретно с ним не общался. Слышал, что все слухи об Англии — это желтая пресса.

— В «Краснодаре» эпидемия травм. Вас не просили поберечься?

— Да, это сложный момент, у нас много травмированных. Мне сказали аккуратнее. Но как тут аккуратнее? Это же футбол. Если будешь ноги убирать, то скорее и получишь травму. Конечно, я не буду аккуратнее играть за свою сборную. (Александр Рогулев)