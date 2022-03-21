Песьяков, Кучаев и Тюкавин вызваны в сборную России

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков получил вызов в сборную России, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор ещё одного вратаря — Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную», — отметил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Также в сборную России получили вызов полузащитник «Рубина» Константин Кучаев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Ранее вызов в национальную команду получили вратари Матвей Сафонов, Александр Селихов и Антон Шунин.

Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.