Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Ростова» (2:3) ответил на вопрос, как вернуть в сборную России вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

— Игорь Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по отбитым пенальти. Реально упросить его вернуться в сборную?

— Вы спросите Игоря. Я на эту тему с ним не разговаривал, он — взрослый человек, и сам принимает решение на эту тему. Это Станислав Саламыч (Черчесов) должен договариваться. (Евгений Белоусов)

Акинфеев повторил рекорд чемпионата России