Сергей Овчинников: «Акинфеев — в сборной? Это Черчесов должен договариваться, а не я»
16:52
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Ростова» (2:3) ответил на вопрос, как вернуть в сборную России вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
— Игорь Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по отбитым пенальти. Реально упросить его вернуться в сборную?
— Вы спросите Игоря. Я на эту тему с ним не разговаривал, он — взрослый человек, и сам принимает решение на эту тему. Это Станислав Саламыч (Черчесов) должен договариваться. (Евгений Белоусов)
Акинфеев повторил рекорд чемпионата России